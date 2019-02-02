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  • Son Güncelleme: 02.02.2019 11:10

'ın eşi hayatını kaybetti

'nin kurucu merhum 'ın eşi yaşamını yitirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin () kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti

Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakımı ünitesinde solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören kurucu merhum 'ın eşi , bugün saat 08.20'de yaşamını yitirdi. Aydın Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Vangöl, annesinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından, "Annemiz babamıza kavuştu. Bir çınarımızı daha kaybettik" şeklinde duyurdu.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 13 Ocak 2012 tarihinde yaşamını yitirmişti.

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