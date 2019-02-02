Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Irak sınırının sıfır noktasında komandolarla bir araya geldi. Akar: "Teröristlerin ve destekçilerinin hiçbir kurtuluşu yok. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bölgede hiçbir şekilde durmak yok." dedi.
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