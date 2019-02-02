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  • 02.02.2019 10:13

: Teröristlerin hiçbir kurtuluşu yok

, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile sınırının sıfır noktasında komandolarla bir araya geldi. Akar: "Teröristlerin ve destekçilerinin hiçbir kurtuluşu yok. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bölgede hiçbir şekilde durmak yok." dedi.

Bakan Akar: Teröristlerin hiçbir kurtuluşu yok
, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile sınırının sıfır noktasında komandolarla bir araya geldi. Akar: "Teröristlerin ve destekçilerinin hiçbir kurtuluşu yok. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bölgede hiçbir şekilde durmak yok." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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