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  • Son Güncelleme: 01.02.2019 15:56

... 'de paniği

... , 'de yol çalışması sırasında bir iş makinesi borusunu patlattı. Doğal çevrede paniğe neden oldu.

Kadıköy'de panik anları! Doğal gaz borusu patladı

gelişmesine göre, , 'de yol çalışması sırasında bir iş makinesi borusunu patlattı. Doğal çevrede paniğe neden oldu.

Olay Hızırbey Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yol çalışması sırasında iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Doğal gazın paniğe neden oldu. Çevrede güvenlik önlemi alınırken olay yerine İGDAŞ ekibi sevkedildi.

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