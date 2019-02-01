Son dakika gelişmesine göre, İstanbul, Kadıköy'de yol çalışması sırasında bir iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı. Doğal gazın borudan çıkışı sırasında yükselen ses çevrede paniğe neden oldu.

Olay Hızırbey Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yol çalışması sırasında iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Doğal gazın borudan çıkışı sırasında yükselen ses çevrede paniğe neden oldu. Çevrede güvenlik önlemi alınırken olay yerine İGDAŞ ekibi sevkedildi.