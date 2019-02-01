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  • 01.02.2019 11:25

Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

Bakanları Toplantısı () kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile çalışma toplantısında bir araya geldi.

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