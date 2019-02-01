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  • 01.02.2019 10:47
  • Son Güncelleme: 01.02.2019 10:49

Başkanı Altun: alternatifsiz değildir

Bir dergiye röportaj veren Başkanı Altun, "ABD, ’ye rağmen adım atmanın Türkiye’nin beklentilerini karşılayarak iş yapmaktan daha maliyetli olduğunu ne kadar hızlı kavrarsa kendisi için o kadar iyi olur. Zira Türkiye hiçbir alanda alternatifsiz değildir. Türkiye, her türlü terör koridoru oluşturma girişimleri karşısında hiçbir tehdide aldırmadan yine kendi göbeğini kendi kesecektir" dedi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, ilk röportajını Siyaset Ekonomi Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) bünyesinde yayımlanan Kriter dergisine verdi.

Kendisinin de kuruluşundan Temmuz 2018'e kadar Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı derginin Şubat sayısı için Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtlayan Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığındaki yeniden yapılanma sürecinden stratejik iletişim faaliyetlerine, Kaşıkçı cinayetinden Türkiye'nin Suriye politikası ve terörle mücadele adımlarına kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.

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