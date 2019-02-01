



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, ilk röportajını Siyaset Ekonomi Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) bünyesinde yayımlanan Kriter dergisine verdi.

Kendisinin de kuruluşundan Temmuz 2018'e kadar Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı derginin Şubat sayısı için Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtlayan Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığındaki yeniden yapılanma sürecinden stratejik iletişim faaliyetlerine, Kaşıkçı cinayetinden Türkiye'nin Suriye politikası ve terörle mücadele adımlarına kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.

