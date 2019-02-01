Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 81 ilden gelen 1297 adayın tanıtıldığı toplantıda seçim kampanyasını başlattı. "Seçim yarışının iftira, yalan, hakaret, husumet değil; plan, proje, hizmet etrafında şekillenmesi en büyük temennimizdir" açıklamasını yaptı.
1- ŞEHİR PLANLARI:
Şehir planlarını ve imarları şeffaf bir şekilde hazırlayacağız. İstismara açık parsel bazlı plan değişiklerine geçit vermeyeceğiz.
2- ALT YAPI VE ULAŞIM:
Temel alt yapı sorunları çözülmemiş şehir bırakmayacağız. Otopark sorununa son vereceğiz, kaldırımları yayaların hizmetine sunacağız.
3-KENTSEL DÖNÜŞÜM:
Bina bazlı kentsel dönüşüm yerine alan bazlı kentsel dönüşüm yapacağız. Kentsel dönüşüm projelerini, şehirlerimizi deprem riskinden hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştireceğiz...
4-BENZERSİZ ŞEHİRLER:
Her şehrin kendi coğrafyasına iklimine insan dokusuna uygun büyüme planları hazırlayacağız. Estetik değeri olmayan projelere kesinlikle izin vermeyeceğiz.
5-AKILLI ŞEHİRLER:
Şehirlerin herkese dokunacak mekanlarla donatılmasını sağlayacağız. Akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz mobil teknoloji yarışından Türkiye'yi geri bırakmayacağız.
6-MİLLET BAHÇELERİ:
Millet bahçelerini her şehrimizde yaygınlaştıracağız. Atıkların çevreye kirletmesine engel olacağız.
7-SIFIR ATIK PROJESİ:
Her kurumda sıfır atık projesini hayata geçireceğiz.
8-YATAY ŞEHİRLEŞME:
Pilot uygulama ile başlayıp her şehirde yaygınlaştıracağız.
9- HALKLA BİRLİKTE YÖNETİM:
Yönetime şehir sakinlerinin katılımını temin edeceğiz.
10.TASARRUF VE ŞEFFAFLIK:
Belediye sınırları içinde yaşayan herkesin katılımı ile ortak akılla karar alacağız. Tasarruf ve şeffaflık ilke haline gelecek...
11- DEĞER ÜRETEN ŞEHİRLER:
Şehirlerimizin gayrimenkul rant ile değil, geleceğe medeniyet mirası olacak eserlerle değerlenmesini sağlayacağız...
Başkan Erdoğan, CHP'nin 3Ç olduğunu anlattı: Milletimizin karşısına 1994 mahalli idareler seçimlerinde bu ülkenin CHP'den tevarüs ettiği "çöp, çukur ve çamurla mücadele" diyerek yola çıktık. Çünkü CHP çöptür, çukurdur, çamurdur. Öyle devraldık İstanbul'u. Onlardan tamamen arındırdık. Erdoğan, "Manifestomuzdaki ilkelerimiz, milletimize yeni dönemdeki yönetim anlayışımızı ifade eden taahhütlerimizdir" diyerek o projeleri tek tek açıkladı:
1- ŞEHİR PLANLARI:
Şehir planlarını ve imarları şeffaf bir şekilde hazırlayacağız. İstismara açık parsel bazlı plan değişiklerine geçit vermeyeceğiz.
2- ALT YAPI VE ULAŞIM:
Temel alt yapı sorunları çözülmemiş şehir bırakmayacağız. Otopark sorununa son vereceğiz, kaldırımları yayaların hizmetine sunacağız.
3-KENTSEL DÖNÜŞÜM:
Bina bazlı kentsel dönüşüm yerine alan bazlı kentsel dönüşüm yapacağız. Kentsel dönüşüm projelerini, şehirlerimizi deprem riskinden hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştireceğiz...
4-BENZERSİZ ŞEHİRLER:
Her şehrin kendi coğrafyasına iklimine insan dokusuna uygun büyüme planları hazırlayacağız. Estetik değeri olmayan projelere kesinlikle izin vermeyeceğiz.
5-AKILLI ŞEHİRLER:
Şehirlerin herkese dokunacak mekanlarla donatılmasını sağlayacağız. Akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz mobil teknoloji yarışından Türkiye'yi geri bırakmayacağız.
6-MİLLET BAHÇELERİ:
Millet bahçelerini her şehrimizde yaygınlaştıracağız. Atıkların çevreye kirletmesine engel olacağız.
7-SIFIR ATIK PROJESİ:
Her kurumda sıfır atık projesini hayata geçireceğiz.
8-YATAY ŞEHİRLEŞME:
Pilot uygulama ile başlayıp her şehirde yaygınlaştıracağız.
9- HALKLA BİRLİKTE YÖNETİM:
Yönetime şehir sakinlerinin katılımını temin edeceğiz.
10.TASARRUF VE ŞEFFAFLIK:
Belediye sınırları içinde yaşayan herkesin katılımı ile ortak akılla karar alacağız. Tasarruf ve şeffaflık ilke haline gelecek...
11- DEĞER ÜRETEN ŞEHİRLER:
Şehirlerimizin gayrimenkul rant ile değil, geleceğe medeniyet mirası olacak eserlerle değerlenmesini sağlayacağız...
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