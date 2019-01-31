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  • 31.01.2019 11:57
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 12:09

'ndan flaş açıklama

, kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine dün düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu.

nın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine dün hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Harekatlarda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

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