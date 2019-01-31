Foolish Casanova şarkısıyla popüler olan manken, Hadi ipucu sorusunda yer aldı. Hadi'nin yaptığı açıklamada, "Ödül 40.000 TL. Bugünkü hadi magazin'e hazır olsanız gerek! Hazır değilseniz bir ipucuyla hatırlatalım ;) 2000'lerin başlarında "Foolish Casanova" şarkısıyla popüler olan manken kimdir?" denildi. Peki, Foolish Casanova şarkısıyla popüler olan manken kimdir? İşte 31 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (31 OCAK 2019)

Soru: Foolish Casanova şarkısıyla popüler olan manken kimdir?

Cevap: PETEK DİNÇÖZ

PETEK DİNÇÖZ KİMDİR?