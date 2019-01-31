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  • Son Güncelleme: 31.01.2019 11:42

ipucu 31 Ocak: şarkısıyla popüler olan manken kimdir? sorusu

ipucu sorusu yayınlandı. Bugünkü ödül 40 bin TL olacak. 2000'lerin başlarında '' şarkısıyla ünlenen manken, ipucu sorusunda yer aldı. Peki, Foolish Casanova şarkısıyla popüler olan manken kimdir? İşte 31 Ocak sorusu ve yanıtı...

Foolish Casanova şarkısıyla popüler olan manken kimdir?

Foolish Casanova şarkısıyla popüler olan manken, Hadi ipucu sorusunda yer aldı. Hadi'nin yaptığı açıklamada, "Ödül 40.000 TL. Bugünkü hadi magazin'e hazır olsanız gerek! Hazır değilseniz bir ipucuyla hatırlatalım ;) 2000'lerin başlarında "Foolish Casanova" şarkısıyla popüler olan manken kimdir?" denildi. Peki, Foolish Casanova şarkısıyla popüler olan manken kimdir? İşte 31 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (31 OCAK 2019)

Soru: Foolish Casanova şarkısıyla popüler olan manken kimdir?

Cevap: PETEK DİNÇÖZ

PETEK DİNÇÖZ KİMDİR?

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