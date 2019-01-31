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'ye "Devlet" desteği!

Devlet desteği!
MHP Lideri , Büyükşehir Belediye Başkan adayı 'yi ziyaret etti. Başarılar diledi. Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa kararıyla ilgili de "Erdemli ve faziletli bir davranıştır" dedi.

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