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  • Son Güncelleme: 31.01.2019 13:01

Başkan Erdoğan'dan mesajı: Yeni bir süreç başlatacağız

Başkan , uzun süredir üzerinde çalışılan yerel yönetimler manifestosunu açıklamadan önce önünde bekleyen partililere yaptığı açıklamada, "Bütün büyükşehirlerde, illerde, olarak inşallah yeni bir süreç başlatacağız." dedi.


Başkan , 'nda düzenlenen '' 2019 leri Aday Tanıtım Toplantısı''ndaki konuşması öncesi salon dışında toplanan kalabalığa hitap etti.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu manifestoyla birlikte bu yerel seçimlerin çerçevesini çizmiş olacağız. Yerel seçimlere partimiz Merkez Karar Yönetim Kurulu Merkez Yürütme Kurulu yoğun bir çalışmayla hazırlandı. Bu hazırlıkların neticesinde bu yerel seçimlerde hangi çerçevede neler yapacağız bunların hazırlıklarını bitirdik.



YENİ BİR SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ
Merkezi yönetimde neler yaptığımızı biliyorsunuz. Eğitimde neler yaptık sağlıkta ulaşımda enerjide neler yaptık neler yapıyoruz? Şimdi yerel seçimdeyiz. İstanbul'dan yola çıkarken bir şey söylemiştik 3Ç demiştik çöp çukur çamur. Çünkü CHP demek çöp demektir çukur demektir çamur demektir. Biz geldik bunları yok ettik modern şehirler meydana getirdik. Dik duruyoruz dikleşmiyoruz. İstanbul'da Binali Bey ile bu yola devam ediyoruz edeceğiz. İzmir'de de Nihat Zeybekci kardeşimizle İzmir'i çok farklı bir şehir haline getireceğiz. Ve bütün büyükşehirlerde, illerde, olarak inşallah yeni bir süreç başlatacağız. Bir tarafta 'Zillet İttifakı', bir tarafta 'Cumhur İttifakı'. Cumhur İttifakı ile PKK terör örgütünün kol kola girdiği CHP öbür tarafta malum partilere inşallah 31 Mart'ta gereken dersi vermeye hazır mıyız?

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