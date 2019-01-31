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  • Son Güncelleme: 31.01.2019 13:54

seçim şarkıları neler? 2019 tanıtıldı

manifestosu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Manifestonun açıklanmasıyla birlikte seçim kampanyaları da resmen başlamış oldu. Merakla beklenen AK Parti'nin seçim şarkıları da programda tanıtıldı. Peki, neler? İşte AK Parti'nin seçim şarkıları listesi...

'nin 11 maddelik seçim manifestosu bugün tanıtıldı. Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleşen programda AK Parti'nin seçim şarkıları merak ediliyor. AK Parti, 31 Mart yerel seçim kampanyasında toplam da 16 şarkı kullanacak. Peki, neler? İşte AK Parti'nin seçim kampanyalarında kullanacağı şarkılar...

AK Parti'nin seçim kampanyasında kullanacağı şarkılarda gönül belediyeciliğine vurgu yapılması dikkat çekti.

Seçim şarkılarının isimleri ise şöyle:

"AK Parti Benim, Birlikte Türkiye Olduk, Biz Size Söz Verdik, Bu Vatana Söz Verdik, Canımın İçi Türkiyem, Gönülden Gönüle Bir Yol, İleri Daha İleri, Nereden Nereye, Önce Millet, Sevdamız Halk, Hizmet Aşkı, Güçlü Türkiye, Canı Canan, Biz Yaparız Onlar Konuşurlar."

Seçim şarkılarının tanıtılmasının ardından AK Parti yerel seçim adayları tanıtıldı.

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