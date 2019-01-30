Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tarihi Paspatur Çarşısı'ndaki barda oturan Fatma Tangaz'ın (20) yanına gelen Serdal İncedayı (44), genç kıza tabancayla 7 el ateş etti.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tarihi Paspatur Çarşısı'ndaki barda oturan Fatma Tangaz'ın (20) yanına gelen Serdal İncedayı (44), genç kıza tabancayla 7 el ateş etti.
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