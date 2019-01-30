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  • 31.01.2019 07:49

'da korkunç ! Önce genç kızı silahla öldürdü sonra etti

'nın Fethiye ilçesinde genç kızı silahla öldüren kişi etti. Muğla’nın Fethiye ilçesinde barlar sokağında kız arkadaşını tabancayla öldüren bir kişi daha sonra intihar etti. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tarihi Paspatur Çarşısı'ndaki barda oturan Fatma Tangaz'ın (20) yanına gelen Serdal İncedayı (44), genç kıza tabancayla 7 el ateş etti.

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