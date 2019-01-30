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Kaşıkçı yasağı | ’na alınmadı

, gazeteci ’nın kaybolduğu ’na alınmadı. , bunun bir skandal olduğu açıklamasını yaptı

Kaşıkçı yasağı
BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci cinayeti soruşturması için 'ye geldi. Araştırma yapmak için Suudi Konsolosluğu'na geçti. Callamard ve beraberindekiler başkonsolosluk önünde bir süre inceleme yaptıktan sonra içeriye girmek istedi. Ancak kendisine izin verilmedi. Bir süre binanın önünde bekleyen heyet, istekleri gerçekleşmeyince İstanbul Adliyesi'ne geçti. Başsavcı İrfan Fidan ile biraya geldi. 2 Ekim'de evlilik işlemleri için girdiği Başkonsolosluğu'nda kaybolan Cemal Kaşıkçı'yla ilgili bilgileri derledi. Heyetin, 2 Şubat'a katar Türkiye'de soruşturmayı sürdüreceği bildirildi. Callamard'ın, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini, İnsan Hakları Konseyi'nin haziran ayındaki oturumunda rapor olarak sunacağı kaydedildi. Bu arada Sözcüsü Ömer Çelik, Callamard'ın konsolosluk binasına girişine izin verilmemesi üzerine, "İçeri alınmaması skandal, uluslararası soruşturma açılmalı" dedi.



SORUMLU RAPOR
BM , Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili hükümetlerin attığı adımlar ve tepkilerin yanı sıra devletlerin ve bireylerin sorumluluklarını da değerlendireceğini vurguladı.

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