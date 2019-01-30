Kaşıkçı yasağı

BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması için Türkiye'ye geldi. Araştırma yapmak için Suudi Konsolosluğu'na geçti. Callamard ve beraberindekiler başkonsolosluk önünde bir süre inceleme yaptıktan sonra içeriye girmek istedi. Ancak kendisine izin verilmedi. Bir süre binanın önünde bekleyen heyet, istekleri gerçekleşmeyince İstanbul Adliyesi'ne geçti. Başsavcı İrfan Fidan ile biraya geldi. 2 Ekim'de evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kaybolan Cemal Kaşıkçı'yla ilgili bilgileri derledi. Heyetin, 2 Şubat'a katar Türkiye'de soruşturmayı sürdüreceği bildirildi. Callamard'ın, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini, BM İnsan Hakları Konseyi'nin haziran ayındaki oturumunda rapor olarak sunacağı kaydedildi. Bu arada AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Callamard'ın konsolosluk binasına girişine izin verilmemesi üzerine, "İçeri alınmaması skandal, uluslararası soruşturma açılmalı" dedi.
SORUMLU RAPOR
BM Raportörü Callamard, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili hükümetlerin attığı adımlar ve tepkilerin yanı sıra devletlerin ve bireylerin sorumluluklarını da değerlendireceğini vurguladı.
SORUMLU RAPOR
BM Raportörü Callamard, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili hükümetlerin attığı adımlar ve tepkilerin yanı sıra devletlerin ve bireylerin sorumluluklarını da değerlendireceğini vurguladı.
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