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  • Son Güncelleme: 30.01.2019 19:52

Kadın çalışanı etti... Baltayı taşa vurdu

’de bir markete gelen ve alkollü olduğu önü sürülün kişi, kadın çalışanı ettiği iddiasıyla, komşu spor salonu işletmecisi antrenörü Coşkun K. tarafından yumrukla yere düşürülüp, sürüklenerek dışarı çıkarıldı.

Kadın çalışanı taciz etti... Baltayı taşa vurdu

Olay, 'in Karşıyaka ilçesinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete gelen ve alkollü olduğu öne sürülen adı öğrenilemeyen erkek, kadın çalışana küfür ederek, e kalkıştı.

Market çalışan kadın, adamın dışarı çıkmasını istedi ancak başarılı olamadı. Kadın bunun üzerine yan taraftaki spor salonunda bulunan antrenörü Coşkun K.'dan yardım istedi.

Coşkun K., önce adamı ikna etmeye çalıştı ancak küfür edince yumruk attı. Bayılan kişi, sürüklenerek market dışına çıkarıldı. Bu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, polise teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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