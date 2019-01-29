PhIlly gazetesi muhabiri Vinny Vella Pensilvanya'daki FETO'nun son durumunu gösteren bir haber yaptı. Vella'yı malikânede gezdiren FETO'nun ABD'deki sağkolu Alp Aslandoğan verdiği bilgilerle elebaşının korkudan aldığı önlemleri deşifre etti. Aslandoğan röportaja, son birkaç yıl içinde malikâneye bitişik 3 ek arsa daha alarak inlerinin toplam alanını 38 hektara çıkardıklarını söyleyerek başlıyor. Aslandoğan malikânenin ek binalarını himmet parasıyla yaptırdıklarını da itiraf ediyor. Haberi yapan muhabirin gözlemlerine göre yakalanma korkusu yaşayan FETO, yanında sürekli 20 adamla birlikte geziyor. Binanın içinde odadan odaya geçişte bile x-ray (metal dedektör) bulunuyor.