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Okullara yaz saati ayarı

Okullara yaz saati ayarı
Bakanı Fatih Dönmez, okul saatlerinin illere göre değişiklik gösterebileceğini ifade etti. Bakan Dönmez, "Valiliklere bir talimat gönderip, okul saatleri ve mesai saatleri ile ilgili düzenleme yapılmasını istedik. Edirne ile Kars'ın eğitim ve mesai saatleri aynı olacak diye bir şart yok. 'da da eğitim saatleri 8.30, 9.00 civarına kadar çekildi" dedi. Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasının enerji verimliliği sağladığını kaydetti.

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