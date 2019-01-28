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Milli yüzen ordu: ’da geri sayım başladı...

’nin en büyük ve ilk uçak gemisi ’da geri sayım başladı. Yüzde 70 yerlilik oranıyla inşa edilen gemi ’ta suyla buluşacak. 28 nın sığacağı gemi, hava ve deniz savunmasını tek noktada buluşturacak.

Milli yüzen ordu
Savunma sanayinde üst üste gerçekleşen yerli ve milli hamlelerle askeri gücü katlanarak artan Türkiye, şimdi de uçak gemisi olan 13 ülkeden biri olmaya hazırlanıyor. Tuzla Sedef Tersanesi'nde inşası süren ve 'nin en büyük gemisi ile ilk uçak gemisi unvanını aynı anda alacak olan 'Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu' 'ta suyla buluşacak. 2014 yılında yapımına başlanan, yüzde 70'e yakın yerlilik oranıyla üretilen TCG Anadolu, hava ve denizdeki savunma sistemlerini tek noktada buluşturacak. 1 milyar euroya mal olan gemide, 6 iniş alanı ile 1 uçuş rampası bulunacak. , 2020'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek. TCG Anadolu, 12 F35 savaş uçağı, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet seahawk genel maksat helikopteri ve 2 adet insansız olmak üzere toplamda 28 hava araçlık kapasiteye sahip olacak.

Barış ŞİMŞEK

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