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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barzani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Barzani Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen saldırıyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını, soruşturma başlattıklarını bildirdi.
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