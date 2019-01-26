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  • 26.01.2019 21:15

, Barzani ile görüştü

, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin () Başbakanı ile görüştü. Barzani Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen saldırıyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını, soruşturma başlattıklarını bildirdi.

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