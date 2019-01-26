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  • 26.01.2019 20:36

Başkan Erdoğan gençlerin 'darbuka şov'unu izledi

Başkan , AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı teşkilat yemeğine katıldı. Erdoğan kendisini karşılayan gençlerden oluşan grubun mini konserini dinledi.



Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı teşkilat yemeğine katıldı.

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