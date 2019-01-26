Başkan Erdoğan gençlerin 'darbuka şov'unu izledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı teşkilat yemeğine katıldı. Erdoğan kendisini karşılayan gençlerden oluşan grubun mini konserini dinledi. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı teşkilat yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kendilerini karşılayan gençlerden oluşan grubun mini konserini dinledi.
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