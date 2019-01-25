İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İpekyolu'nda durumundan şüphelenilerek durdurulan tırda arama yapıldı.
Aramada, dorsenin altına yapılmış gizli bölmeye saklanmış 16 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Gözaltına alınarak hakkında "5607 Sayılı Kanun'a muhalefet" kapsamında yasal işlem yapılan tır sürücüsü M.Ş. savcılığa sevk edildi.
Silahlı terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
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