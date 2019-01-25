Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.01.2019 19:44
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 19:47

Son dakika: 'da bir binada meydana geldi

Altınözü ilçesinde iki katlı binada meydana gelen olay sonrası arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler yaptıkları çalışmada 2 kişinin cesedine ulaştı...

Hatay'da korkutan patlama! Ekipler seferber oldu...

'ın Altınözü ilçesinde iki katlı binada meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yerine itfaiye, jandarma, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle büyük hasar oluşan, bazı bölümleri de yıkılan binada ekipler arama ve kurtarma çalışması başlattı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan çalışmalarda ilk olarak 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kazan dairesinden dumanların yükseldiği görülen binada itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yapıyor.

Bu arada, patlama nedeniyle olay yerinin yakınlarındaki diğer evlerde ve çevredeki bazı araçlarda da hasar meydana geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Hatay'da bir binada patlama meydana geldi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar