PİAR Araştırma Şirketi'nden güldüren seçim anketi

24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını ve Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanamayacağını iddia eden PİAR Araştırma Şirketi, Cumhur İttifakı'nın ilk turda ezici bir çoğunlukla galip gelmesinin ardından ölüm sessizliğine gömülmüştü. Anket sonuçlarının güvenilir olmadığı bilinen ve algı yapan şirket, yerel seçimler öncesi yeni bir anket yayınladı.

GÜLDÜREN TAHMİNLER

PİAR'ın müdürü Kadir Atalay 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için ellerindeki son verileri kamuoyu ile paylaştı. CHP'nin kanalı Halk TV'de yayınlanan programda 13-19 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 9 bin kişi ile anket yaptıklarını iddia eden Atalay; CHP, HDP ve İYİ Parti arasındaki iş birliğinin tabandan destek aldığını ileri sürdü. Cumhur İttifakı ile ilgili ise "MHP'nin yarısının ise AK Parti'ye oy vermeyeceğini gördük." dedi. Atalay'ın açıkladığı rakamlara göre AK Parti'nin oy oranının yüzde 35 olduğu iddia edildi.

24 HAZİRAN'DA REZİL OLMUŞLARDI

PİAR Kamuoyu Araştırma Merkezi, 50 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiği 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için yayınladığı anket sonuçlarıyla rezil olmuştu.

Şirket, seçimden önce yayınladığı anket sonuçlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 39.7, AK Parti'in yüzde 34.8, MHP ise yüzde 7.3oranında oy alacağını ileri sürmüştü.

Ancak sandık başına giden 50 milyondan fazla seçmen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda bitirerek Recep Tayyip Erdoğan'ı Başkan yapmış, Cumhur İttifakı'na ise mecliste çoğunluğu vermişti.

24 Haziran 2018'de yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Erdoğan yüzde 52.6, MHP yüzde 11.1, AK Parti yüzde 42.6 oranında oy alırken Cumhur ittifakı'nın toplam oy oranı ise yüzde 53.7 oldu.