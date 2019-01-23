Meteorolojiden çok kritik fırtına ve yağış uyarısı! 23 Ocak Çarşamba hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika fırtına ve yağış uyarısı geldi. Yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren rüzgar kuvvetini artırarak, kıyı kesimleri başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney yönlerden saatte 50-80 kilometre hızla esecek. Fırtınanın hızı yer yer saatte 90 kilometreye ulaşacak.

TEDBİRLİ OLUN UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda Bodrum'da Perşembe günü kuvvetli sağanak yağış ve kuvvetli fırtına beklendiği ifade edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi " Son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar Muğla'nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Bodrum, Datça, Marmaris, Ortaca, Ula, Dalaman ve Fethiye ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte rüzgarın da güney yönlerden 70-100 km/saat şiddetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

BELEDİYEDEN ANONSLAR YAPILDI

Bodrum Belediyesi tarafından yapılan anonslarla yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış ve fırtına beklendiği ifade edilerek vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

ANTALYA'DA DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Antalya, Aydın, Burdur ve Muğla'da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu geceden yarın akşam saatlerine kadar Muğla'nın iç kesimlerinde kuvvetli, Bodrum, Datça, Marmaris, Ortaca, Ula, Dalaman ve Fethiye ilçeleriyle Aydın'ın Didim ilçesinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Antalya merkezle Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Burdur ile Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların bin 500 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte rüzgarın güney yönlerden 70-100 kilometre/saat şiddetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Rüzgarın, Marmaris-Antalya arasındaki kıyı şeridinde ve Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde saatte 100 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden sonra Ege Bölgesi'nde, akşam saatlerinde Batı Akdeniz'de, cuma günü sabah saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinden itibaren tekrar Kıyı Ege'de etkili olması öngörülüyor.

YAĞIŞ UYARISI

Yağışların özellikle, Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ile öğleden sonra İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde, gece saatlerinde ise Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.