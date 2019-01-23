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  • 23.01.2019 22:18
  • Son Güncelleme: 23.01.2019 22:35

'nin anlattığı ibretlik 'Emanet' hikayesi

İki gün önce hayatını kaybeden yayıncı, gazeteci, televizyoncu ve siyaset bilimci kişiliğiyle tanınan Kayseri’nin önemli simalarından hayatının önemli kırılmalarından biri olan, İslamcılıkla, daha doğrusu ideoloji fikriyle ilişkisini koparıp tasavvuf düşüncesine, başka türlü bir hakikat arayışına yönelmesine vesilen olan Emanet hikayesi nın en çok konuşulan olayı oldu.


Ülkücü komandoluktan, 70'lerin 'sunda geçirdiği derbeder yıllara, en yakın arkadaşı kucağında vurulunca Kayseri'de inzivaya, önce İslamcılığa, sonra partiye ve nihayetinde tasavvufla hemhal olmaya uzayan hikayesi.

Kayseri'de ilk şehir tiyatrosunu kuran, ilk özel televizyonu yöneten, Tarkovsky ve Kurosawa filmleri programlayan, anlattığı ve hayatının önemli kırılmalarından biri olan, İslamcılıkla, daha doğrusu ideoloji fikriyle ilişkisini koparıp tasavvuf düşüncesine, başka türlü bir hakikat arayışına yönelmesine vesilen olan 'Emanet' hikayesi da günün en çok konuşulan olayı oldu.




AYDIN KARAKİMSELİ KİMDİR?
1949 doğumlu , Kayseri'nin ulemalarından Karakimseli Hoca'nın torunlarındandır. Kayseri kültür hayatına önemli hizmetlerde bulunan Karakimseli, var olduğu sürece 17 kitabı okurları ile buluşturan Rey Yayıncılık'ı kurarak taçlandırmıştır. Karakimseli, bunun yanı sıra, Kayseri Gündem Gazetesi ile Elif TV'nin kurucuları ve ilk genel yayın yönetmenleri arasındadır. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun da kurucu müdürlüğünü yapan Karakimseli, Büyükşehir Belediyesi Merkez Kütüphanesi Müdürlüğünden emekli oldu. Karakimseli'nin 2 kız çocuğu bulunmaktadır.

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