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  • Son Güncelleme: 22.01.2019 07:27

liler sokağa döküldü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

'de gece saatleri bir hayli hareketliydi. Karşıyaka ilçesinde, doğalgaz istasyonunda meydana gelen arıza sonucu kokulandırma gazı havaya sızdı. İlçenin bazı mahallelerinde yoğun gaz kokusunu alanlar endişeye kapılarak sokağa döküldü.

Karşıyaka ilçesinde, akşam saatlerinde doğalgaz istasyonundaki kokulandırma ünitesinde arıza meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine İzmir Gaz ekipleri istasyondaki arızayı giderdi ancak, havaya kokulandırma gazı sızdı. Rüzgarın da etkisiyle bazı mahallelerde etkili olan kokuyu doğal gaz kaçağı sananlar, açık alanlara çıktı. Kokudan korunmak isteyen bazı kişiler ise maske takarak önlem almaya çalıştı. Yüzlerce kişinin polisi araması ile bilgilendirilen 110 AKS ekipleri bölgeye gelerek çevrede inceleme yaptı.

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