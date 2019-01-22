Polis Akademisi Başkanlığınca hazırlanan "Uluslararası bir tehdit olarak FETÖ" başlıklı raporda, "FETÖ, Türkiye açısından arz ettiği tehdidin yanında aynı zamanda bölgesel ve küresel etkileriyle birlikte uluslararası barışı ve güvenliği tehdit edecek potansiyele sahip devletler arası ilişkileri etkileyen yeni nesil bir terör örgütüdür." tespitlerine yer verildi.

Örgütün yabancı istihbarat servisleriyle ilişkileri ve dünyanın çeşitli yerlerindeki faaliyetleri hakkında detaylı analizlerin yer aldığı raporda, örgütün tarihçesi, temel özellikleri ve amaçları, medya ve eğitim yapılanmasının yanı sıra başta ABD olmak üzere, örgütün Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar'daki yapılanması hakkında kapsamlı bilgiler sıralandı.

RAPORDA "YENİ NESİL TERÖR ÖRGÜTÜ" VURGUSU

Örgütün Türkiye açısından arz ettiği tehdidin yanında aynı zamanda bölgesel ve küresel etkileriyle birlikte uluslararası barışı ve güvenliği tehdit edecek potansiyele sahip devletler arası ilişkileri etkileyen, "Yeni nesil bir terör örgütü" olduğu vurgulanan raporda, FETÖ'nün uluslararası yapılanmasının aydınlatılmasının, sadece Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından değil uluslararası barış ve güvenlik için de önem arz ettiği tespitine yer verildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin, örgütün halihazırda dünya çapında faaliyetlerinin merkezi konumunda olduğu belirtilen raporda, Avrupa Birliği ülkelerinin de FETÖ'nün çok kuvvetli biçimde örgütlendiği ülkeler arasında yer aldığı, FETÖ'nün uluslararası bir terör örgütü olması nedeniyle etkili bir mücadelenin ancak uluslararası karakterde yürütülürse başarılı olunacağı, bu noktada diğer konuyla ilgili farkındalığına yönelik çalışmalara önem verilmesi gerektiği de vurgulandı.