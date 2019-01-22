TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yenikapı'dan Üsküdar'a Marmaray ile yolculuk yaptı. Yenikapı durağından İstanbul kartıyla turnikelerden geçerek Marmaray'a binen Yıldırım, trendeki yolcularla Üsküdar durağına kadar sohbet etti. Genellikle ayakta yolculuk yapmayı tercih eden Yıldırım, yolcularla da fotoğraf çektirdi. Hatta kendisine yer vermek isteyen bir yolcuya, "Böyle daha iyi" dedi. Bir ara yanına oturduğu gençle dertleşti.
- Güncel
- 22.01.2019
- Gazete
Binali Yıldırım Üsküdar’a giderken Marmaray’ı kullandı
TBMM Başkanı Yıldırım, Marmaray’la yolculuk yaptı.
- Korkunç olayla ilgili 'provokasyon' uyarısı
- YSK'dan Maltepe ve Büyükçekmece için ara karar
- Sahte seçmen skandalında son perde!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.