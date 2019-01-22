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Üsküdar’a giderken ’ı kullandı

Başkanı Yıldırım, ’la yolculuk yaptı.

Üsküdar’a giderken Marmaray’ı kullandı
Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , Yenikapı'dan Üsküdar'a ile yolculuk yaptı. Yenikapı durağından İstanbul kartıyla turnikelerden geçerek Marmaray'a binen Yıldırım, trendeki yolcularla Üsküdar durağına kadar sohbet etti. Genellikle ayakta yolculuk yapmayı tercih eden Yıldırım, yolcularla da fotoğraf çektirdi. Hatta kendisine yer vermek isteyen bir yolcuya, "Böyle daha iyi" dedi. Bir ara yanına oturduğu gençle dertleşti.

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