Johanna Cornelia Boersma Hollanda'da çalıştığı gazeteden kovuldu

Türkiye'nin sınır dışı ettiği Hollandalı gazeteci, çalıştığı gazeteden de kovuldu. Ekonomi gazetesi, Ans Boersma ile aralarındaki güvenin kaybolduğunu ve görevden alındığını açıkladı.

Hollanda, 2017'den beri Türkiye'de çalışan Ans Boersma'nın terörle ilişkisi olduğu yönündeki istihbari bilgiyi Türkiye ile paylaştı. Ankara, bunun üzerine vakit kaybetmeden Hollandalı gazeteciyi sınır dışı etti.

Ülkesine dönen ve havalimanında gözaltına alınan Boersma, sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Hollanda adli makamları, gazetecinin bir soruşturmada şüpheli olduğunu açıkladı.

Bütün bunlar olup biterken gözler Boersma'nın çalıştığı Het Financieele Dagblad gazetesine çevrildi. Gazete ilk açıklamasında, yetkililerden bilgi almaya çalıştıklarını, yaşananlar karşısında şaşkın olduklarını ifade etti.

Bu açıklamadan saatler sonra gazetenin genel yayın yönetmenliğinden yeni bir açıklama geldi. Açıklamda, Boersma ile karşılıklı güvenin kaybolduğu belirtildi. Gazetecinin El Nusra Cephesi mensubu ile geçmişinin olduğunu bildirmemesinin hayal kırıklığı yarattığı vurgulandı ve Boersma'nın görevden alındığı kaydedildi.

Boersma, Nusra Cehpesi mensubu olduğu için tutuklanan eski erkek arkadaşına sahte belgelerle Hollanda vizesi almakla suçlanıyor.

"GAZETECİLİK FAALİYETLERİ İLE İLGİSİ YOK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, Türkiye'de Hollanda gazetesi Het Financieele Dagblad muhabiri olarak görev yapan Johanna Cornelia Boersma'nın bu sabah sınır dışı edildiğini açıklamış, "İlgili makamlarımızla bir süre önce Hollanda polisi tarafından istihbarat paylaşımı yapılarak şahsın bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu bilgisi verilmiş; tarafımızdan şahsın Türkiye'ye giriş ve çıkışları hakkında bilgi talep edilmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Altun, sınır dışı edilmesinin, Boersma'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmadığını vurgulamıştı.