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  • Son Güncelleme: 17.01.2019 13:47

... Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi!

... Başkanı , Hollandalı gazeteci 'nın sınır dışı edildiğini bildirdi.

Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi

gelişmesine göre, Başkanı , Hollandalı gazeteci 'nın sınır dışı edildiğini bildirdi.

Hollandalı gazeteci Boersma'nın sınır dışı kararının, 'de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmadığını belirten Altun, Boersma'nın Hollanda polisinin "terör örgütüyle bağlantılı olduğu" istihbaratını paylaşması üzerine sınır dışı edildiğini bildirdi.

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