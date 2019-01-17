Son dakika gelişmesine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma'nın sınır dışı edildiğini bildirdi.
Hollandalı gazeteci Boersma'nın sınır dışı kararının, Türkiye'de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmadığını belirten Altun, Boersma'nın Hollanda polisinin "terör örgütüyle bağlantılı olduğu" istihbaratını paylaşması üzerine sınır dışı edildiğini bildirdi.
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