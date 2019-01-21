Başkan Erdoğan: Topraklarımıza göz dikenlerin gözünü çıkarırız!

Bugün Afrin'in birinci yıldönümü. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Afrin'de, El Bab'da, Cerablus'ta, Cudi'de, Tendürek'te teröristleri gömdük. Ve bugünlere geldik.
Bizi bölemeyeceksiniz. Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağız. İçerde dışarda her gün ağız değiştirenlerin aslında neyin peşinde olduğunu gayet iyi biliyoruz.
Bir yıl önce PKK/YPG'den kurtarılan Afrin dün bombalı saldırıya maruz kaldı. Valilik yakınlarında bir midibüs patlatıldı. 2 sivil öldü, 11 kişi de yaralandı.
Bizi bölemeyeceksiniz. Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağız. İçerde dışarda her gün ağız değiştirenlerin aslında neyin peşinde olduğunu gayet iyi biliyoruz.
Bir yıl önce PKK/YPG'den kurtarılan Afrin dün bombalı saldırıya maruz kaldı. Valilik yakınlarında bir midibüs patlatıldı. 2 sivil öldü, 11 kişi de yaralandı.
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