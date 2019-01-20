Son dakika gelişmesine göre, TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde saat 10.15 sıralarında seyir halindeki çift katlı Özel Halk Otobüsü'nün motor kısmında yangın çıktı. Otobüs şoförü hemen yolcuları tahliye ederken, yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
Son dakika... TEM'de çift katlı otobüste yangın
Son dakika... TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde saat 10.15 sıralarında seyir halindeki çift katlı Özel Halk Otobüsü'nün motor kısmında yangın çıktı. Otobüs şoförü hemen yolcuları tahliye ederken, yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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