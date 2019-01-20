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  • Son Güncelleme: 20.01.2019 11:04

... 'de çift katlı otobüste

... 'nde saat 10.15 sıralarında seyir halindeki çift katlı 'nün motor kısmında çıktı. Otobüs şoförü hemen yolcuları tahliye ederken, yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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