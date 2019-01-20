Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.01.2019 10:56
  • Son Güncelleme: 20.01.2019 11:03

Bakanlık o görüntüleri yayınladı!

, 'nda şehit düşen askerleri andığı bir video yayınladı. Videoda "Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık o görüntüleri yayınladı!

, 'nda şehit düşen askerleri andığı bir video yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 'nin hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, 'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için başlattığı ve başarıyla tamamladığı Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümünde yayımladığı video ile operasyonda şehit düşen askerleri andı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBakanlık o görüntüleri yayınladı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar