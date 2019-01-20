Bakanlık o görüntüleri yayınladı!

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerleri andığı bir video yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için başlattığı ve başarıyla tamamladığı Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümünde yayımladığı video ile operasyonda şehit düşen askerleri andı.