Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.01.2019 11:29
  • Son Güncelleme: 20.01.2019 11:50

dakika... 'de patlama! Ölü ve yaralılar var

dakika... 'de valilik binası yakınlarında bir patlama meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre patlamada 2 kişinin öldüğü ve 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

dakika gelişmesine göre, 'de valilik binası yakınlarında patlama meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre patlamada 2 kişinin öldüğü ve 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar