Son dakika gelişmesine göre, Afrin'de valilik binası yakınlarında patlama meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre patlamada 2 kişinin öldüğü ve 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER...
Son dakika gelişmesine göre, Afrin'de valilik binası yakınlarında patlama meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre patlamada 2 kişinin öldüğü ve 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER...
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