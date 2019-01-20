Cumhurbaşkanlığı sert bir dille eleştirdi: Barbarlığın modern yüzü!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Libya açıklarında bir göçmen botunun batması sonucu 117 kişi hayatını kaybetti. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu bitmeyen dram karşısında sessiz kalan ve çözüm üretmeyen uluslararası sistem, barbarlığın modern yüzüdür."

GÖÇMEN FACİASINDA 117 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Uluslararası Göç Örgütünün İtalya'daki Sözcüsü Flavio Di Giacomo, dün yaptığı açıklamada, Akdeniz'de Libya açıklarında batan bottaki 117 düzensiz göçmenin ölü ya da kayıp olduğunu bildirmişti.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da yaptığı yazılı açıklamada, "Kadın, bebek ve erkeklerin bulunduğu 100'den fazla kişinin Akdeniz'de hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyorum." ifadesini kullanmıştı.