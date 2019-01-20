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hayaline uçtu

Yerli ve milli İHA’ların mimarı , luk kursunu tamamladı. “Uçmak çocukluk hayalimdi” sözüyle mutluluğunu paylaştı.

Hayaline uçtu
BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 2017 yılında başladığı ve Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle 9 ay ara vermek zorunda kaldığı pilotluk kursunu tamamladı. , sevincini twitter hesabından paylaştı: "Uçmak, olmak, çocukluktan kalma yıllarca ertelemek zorunda kaldığım bir hayaldi. Pilotluk kursunu 16 ay sonunda tamamladım. Başta Ayjet uçuş okuluma ve desteğini hiç esirgemeyen aileme teşekkür ederim. Darısı bizim Uçan Baluk'un, büyüyünce küçük Aybike'nin ve tüm memleket sevdalı hayallerimizin başına. Semalarımızda hür ve özgür."

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