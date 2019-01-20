BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 2017 yılında başladığı ve Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle 9 ay ara vermek zorunda kaldığı pilotluk kursunu tamamladı. Selçuk Bayraktar, sevincini twitter hesabından paylaştı: "Uçmak, pilot olmak, çocukluktan kalma yıllarca ertelemek zorunda kaldığım bir hayaldi. Pilotluk kursunu 16 ay sonunda tamamladım. Başta Ayjet uçuş okuluma ve desteğini hiç esirgemeyen aileme teşekkür ederim. Darısı bizim Uçan Baluk'un, büyüyünce küçük Aybike'nin ve tüm memleket sevdalı hayallerimizin başına. Semalarımızda hür ve özgür."
- Güncel
- 20.01.2019
- Gazete
Selçuk Bayraktar hayaline uçtu
Yerli ve milli İHA’ların mimarı Selçuk Bayraktar, pilotluk kursunu tamamladı. “Uçmak çocukluk hayalimdi” sözüyle mutluluğunu paylaştı.
- İşte yumruk atan ismin ilk ifadesi!
- İşte en güzel 23 Nisan Çocuk Bayramı şiirleri!
- Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımı ortaya çıktı
- Devlet Bahçeli'den flaş Kılıçdaroğlu açıklaması
- 'Vatandaşlarımıza terörist muamelesini kabul edemeyiz'
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.