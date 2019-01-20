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Sami Boydak, altın kaçırırken yakalandı
FETÖ'ye yönelik davada tutuksuz yargılanan Sami Boydak, umreye gitmek için Havalimanı'na geldi. Boydak'ın çantası ve üzerinde yapılan aramada, ağırlığı yaklaşık 3 kilo 600 gram gelen bin 59 çeyrek, 220 yarım, 138 tam, 8 gremse altın ile 40 bin liralık çek ve 200 bin liralık senet bulundu. Boydak, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlemesi Hakkında Kanun'a muhalefetten gözaltına alındı.

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