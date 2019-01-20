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Afrin Aslanı : için can alır can veririz

37 şarapnel isabet etti. Sağ bacağını kaybettı. 3 kez kalbi durdu. 27 ünite kan verildi. 10 ay sonra koşmaya başladı. Dünyaya mesaj yolladı: için can alır can veririz.

Afrin Aslanı
'ye yönelik Zeytin Dalı harekatına katılan Piyade Üsteğmen Özgür Ocak, 10 Şubat 2018'de ayağını kaybetti. Gazilik mertebesine erişti. Fakat pes etmedi. Hızla iyileşti. '



Protez bacağını takıp, üniformasını giydi. görevindeki silah arkadaşlarının yanına gitti. Hainlere seslendi: Devlet ve millet için canımızı feda etmeye her zaman hazırız.



55 Mehmetçiğin şehit düştüğü Afrin'de, 243 askerimiz gazilik rütbesine erişti. 4 bin 608 terörist de etkisiz hale getirildi.

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