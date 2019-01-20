Suriye'ye yönelik Zeytin Dalı harekatına katılan Piyade Üsteğmen Özgür Ocak, 10 Şubat 2018'de ayağını kaybetti. Gazilik mertebesine erişti. Fakat pes etmedi. Hızla iyileşti. '
Protez bacağını takıp, üniformasını giydi. Vatan görevindeki silah arkadaşlarının yanına gitti. Hainlere seslendi: Devlet ve millet için canımızı feda etmeye her zaman hazırız.
55 Mehmetçiğin şehit düştüğü Afrin'de, 243 askerimiz gazilik rütbesine erişti. 4 bin 608 terörist de etkisiz hale getirildi.
Protez bacağını takıp, üniformasını giydi. Vatan görevindeki silah arkadaşlarının yanına gitti. Hainlere seslendi: Devlet ve millet için canımızı feda etmeye her zaman hazırız.
55 Mehmetçiğin şehit düştüğü Afrin'de, 243 askerimiz gazilik rütbesine erişti. 4 bin 608 terörist de etkisiz hale getirildi.
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