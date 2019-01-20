ABD’li senatör Graham itiraf etti: YPG = PKK

ABD'li senatör Lindsey Graham, önceki gün Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'la görüşmeler gerçekleştirdi. Graham, dün sabah düzenlediği basın toplantısında önemli bilgiler verdi. Graham, "YPG'nin siyasi kolu PKK ile bağlantılıdır. Kanıtlar açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz. Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara da bir şeyler borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım" dedi. Graham, sözlerine "Obama YPG'yi silahlandırarak Türkiye için kabus yarattı. Trump, bu sorunu Türkiye'nin kucağına bırakmadan çözmenin bir yolunu bulmalı" diye devam etti.
Graham, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgenin Türkiye'nin güvenliği için kurulacağını da söyledi ve ekledi: "General Dunford'un YPG'nin Türkiye'den uzaklaştırılması ve ağır silahların alınması konusunda çalıştığı bir plan var. Münbiç yol haritası uygulanırsa, Fırat'ın doğusunda tampon bölge olur. Suriye'den plansız bir şekilde çekilme kaosa neden olur. Bunun Türkiye için felaket olacağını Başkan Trump'a söyledim. Trump'ı Obama gibi hata yapmaması için uyardım. Türkiye'nin kabul edebileceği bir tampon bölge yaratılabilir. Bu tampon bölgeyle, Türkiye'yi Suriye'den kaynaklanan terör tehditlerine karşı korumayı amaçlıyoruz. Bunu öyle bir şekilde yapmalıyız ki bölgede müttefiklerimiz olmaya devam etsin."
BETÜL USTA
GÜVENLİ BÖLGE
Güvenlı bölgenin Türkiye'nin güvenliği için kurulacağını ifade eden Graham, aklındaki güvenli bölgenin Münbiç konusu çözülmeden gerçekleşemeyeceğini dile getirdi. Graham, "Bizim ABD olarak yapmamız gereken, Münbiç yol haritasını hayata geçirmek. Bunlar da ortak devriye, YPG'nin Münbiç'ten uzaklaştırılması, sonrasında Fırat'ın doğusuna uzanan bir tampon bölge. Münbiç düşerse oradaki problem arka bahçemize gelir. Şayet Münbiç başarılı olursa bu düşmana karşı bir zafer olur" dedi.
EMRİ SELMAN VERDİ
CEMAL Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından sesini yükselten isimlerden biri olan Graham, şunları söyledi: "Ben Selman'ın bu cinayetin emrini verdiğinden yüzde yüz eminim. Çünkü 2 kere 2 dört eder. Bundan Selman'ın haberi olmadığını düşünmek için kör olmak lazım."
Graham, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgenin Türkiye'nin güvenliği için kurulacağını da söyledi ve ekledi: "General Dunford'un YPG'nin Türkiye'den uzaklaştırılması ve ağır silahların alınması konusunda çalıştığı bir plan var. Münbiç yol haritası uygulanırsa, Fırat'ın doğusunda tampon bölge olur. Suriye'den plansız bir şekilde çekilme kaosa neden olur. Bunun Türkiye için felaket olacağını Başkan Trump'a söyledim. Trump'ı Obama gibi hata yapmaması için uyardım. Türkiye'nin kabul edebileceği bir tampon bölge yaratılabilir. Bu tampon bölgeyle, Türkiye'yi Suriye'den kaynaklanan terör tehditlerine karşı korumayı amaçlıyoruz. Bunu öyle bir şekilde yapmalıyız ki bölgede müttefiklerimiz olmaya devam etsin."
BETÜL USTA
GÜVENLİ BÖLGE
Güvenlı bölgenin Türkiye'nin güvenliği için kurulacağını ifade eden Graham, aklındaki güvenli bölgenin Münbiç konusu çözülmeden gerçekleşemeyeceğini dile getirdi. Graham, "Bizim ABD olarak yapmamız gereken, Münbiç yol haritasını hayata geçirmek. Bunlar da ortak devriye, YPG'nin Münbiç'ten uzaklaştırılması, sonrasında Fırat'ın doğusuna uzanan bir tampon bölge. Münbiç düşerse oradaki problem arka bahçemize gelir. Şayet Münbiç başarılı olursa bu düşmana karşı bir zafer olur" dedi.
EMRİ SELMAN VERDİ
CEMAL Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından sesini yükselten isimlerden biri olan Graham, şunları söyledi: "Ben Selman'ın bu cinayetin emrini verdiğinden yüzde yüz eminim. Çünkü 2 kere 2 dört eder. Bundan Selman'ın haberi olmadığını düşünmek için kör olmak lazım."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.