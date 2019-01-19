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  • Son Güncelleme: 19.01.2019 19:26

Son dakika: 'in cansız bedeni bulunduğu noktadan çıkarıldı...

'un Vezirköprü ilçesinde 'nda kamp yaptığı sırada kaybolan ve drone ile yapılan aramada yamaçta fark edilen Türkmenistan uyruklu 'in (21) cansız bedeni, 3 gün süren zorlu çalışma sonucu bulunduğu noktadan çıkarıldı.

Acı haber az önce geldi! Günler sonra ulaşılabildi...

Türkmenistan uyruklu , 13 Ocak'ta, Vezirköprü ilçesi 'nda kamp kurdu. Bölgeye giden ilçe sakinleri, terk edilmiş çadır ve çanta buldu. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, kamp malzemelerinin Hojayev'e ait olduğunu belirledi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü () ekipleri de kanyona giderek 4 iz takip köpeği ile arama kurtarma çalışması başlattı. 16 Ocak'ta dik ve sarp kayalıklardan oluşan kanyonda drone ile yapılan aramada, Yusuf Hojayev'in cansız bedeninin 200 metrelik uçurumun kenarında olduğu belirlendi.

3 GÜN SONRA ALINABİLDİ
Ekipler, Hojayev'in cansız bedeninin bulunduğu yere inmeye çalıştı, ancak arazi şartları nedeniyle ilk denemeler sonuçsuz kaldı. Yeterli manevra alanı bulunmayan kanyonda havadan kurtarma operasyonu da yapılamayınca özel plan hazırlandı.

ve AFAD ekipleri, yaklaşık 400 metre yüksekliğindeki kanyonda 4 halat istasyonu kurdu. Bugün ekipler farklı istasyonlar aracılığı ile 200 metre inerek Yusuf Hojayev'in cansız bedenine ulaştı. Cansız beden, halat istasyonları yardımıyla çekilerek güvenli bölgeye çıkarıldı. Yusuf Hojayev'in cansız bedeninin otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna götürüleceği belirtildi.

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