Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.01.2019 16:47
  • Son Güncelleme: 18.01.2019 17:08

Son dakika: AA görüntüledi! Rus askerleri ile 'lilerden 'te ortak devriye

, / işgalindeki bölgesi çevresinde bağımsız devriyelere devam ediyor. AA'nın elde ettiği görüntülerde Rus ordusunun YPG/PKK'nın kurduğu sözde Bab Askeri Meclisi flamaları kullanan araçlarla da ortak devriye yaptığı anlaşılıyor.

Rusya, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Münbiç'in çevresinde bağımsız ve "ortak" devriye faaliyetlerinde bulunuyor.

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Rusya, Münbiç'in çevresinde bazı noktalarda bağımsız, bazılarında ise YPG/PKK'nin kurduğu sözde Bab Askeri Meclisi ile ortak devriye atıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: AA görüntüledi! Rus askerleri ile YPG'lilerden Münbiç'te ortak devriye
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar