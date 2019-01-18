Rusya, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Münbiç'in çevresinde bağımsız ve "ortak" devriye faaliyetlerinde bulunuyor.

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Rusya, Münbiç'in çevresinde bazı noktalarda bağımsız, bazılarında ise YPG/PKK'nin kurduğu sözde Bab Askeri Meclisi ile ortak devriye atıyor.