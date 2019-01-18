Doktora hakarette emsal karar

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acilde görevli doktor I.I.'ya I, hasta yakını olan T.A. hakaret etti. Bunun üzerine Doktor, T.A'dan şikayetçi oldu.
Niğde 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen hakaret davasında ise sanık T.A'ya kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu işlediği için 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
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