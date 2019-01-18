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  • Son Güncelleme: 18.01.2019 17:08

Doktora hakarette emsal karar

Niğde’de çocuk acilde görevli doktora hakaret eden hasta yakınına 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Doktora hakarette emsal karar

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acilde görevli doktor I.I.'ya I, hasta yakını olan T.A. hakaret etti. Bunun üzerine Doktor, T.A'dan şikayetçi oldu.

Niğde 5. 'nde görülen hakaret davasında ise sanık T.A'ya kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu işlediği için 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

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