Ölüme 'Dalan!'

LÜKS cipi çalmaya çalışan hırsız canından oldu. Olay dün İstanbul Kartal'da meydana geldi. Dragos'ta bir siteden Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın cipini çalan 2 kişi araçla kaçmaya başladı. Dalan'ın yakın koruması Cemal G. ve Ergin Ç. şüphelilerin peşine düştü. Nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Cemal G., tabancasını çıkardı. Ardı ardına tetiğe bastı. Kurşunların hedefi olan sürücü koltuğundaki Cemil Özel başından vuruldu. Araç bir servis aracına çarparak durdu. Diğer şüpheli ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Korumalar, karakola giderek teslim oldu. Özel'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Barış Dalan
POLİSE TESLİM OLDU
Korumalar Cemal G. (üstte) ve Ergin Ç. karakola giderek polise teslim oldu.
Bedrettin Dalan
Bedrettin Dalan 1984-1989 arasında İstanbul'un belediye başkanlığını yaptı. İstek Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi'ni kurdu.
Barış Dalan
POLİSE TESLİM OLDU
Korumalar Cemal G. (üstte) ve Ergin Ç. karakola giderek polise teslim oldu.
Bedrettin Dalan
Bedrettin Dalan 1984-1989 arasında İstanbul'un belediye başkanlığını yaptı. İstek Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi'ni kurdu.
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