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  • Son Güncelleme: 18.01.2019 00:59

'dan '' paylaşımı

"" akımına 10 yıl önceki İHA yapımına başladıkları fotoğraf ve günümüzde üretilen Bayraktar İHA'nın fotoğraflarıyla katıldı.

Selçuk Bayraktar'dan '10 Years Challenge' paylaşımı

(İHA) üreticisi ve geliştiricisi BAYKAR Teknik Müdürü sosyal medyada binlerce kişinin katıldığı "" akımına 10 yıl önceki İHA yapımına başladıkları fotoğraf ve günümüzde üretilen Bayraktar İHA'nın fotoğraflarıyla katıldı.

Bayraktar'ın 2009 ve 2019'da üretilen İHA'ların fotoğrafının yer aldığı fotoğrafı kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Bayraktar bu paylaşımını "10YearChallenge" ve "Milliteknolojihamlesi" etiketleriyle paylaştı.

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