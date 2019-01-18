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Korkunç mazi!

Korkunç mazi!
Takıntılı aşık, genç bir kızın hayatını kararttı. Olay 15 Ocak'ta 'da yaşandı. 19 yaşındaki Berfin Özek, gaspa uğradı. Saldırgan, genç kız direnince de yüzüne asit attı. Özek, tedavi altına alındı. Kameraları inceleyen polis, şüphelinin Casim Ozan Çeltik olduğunu tespit etti. Çeltik, suçunu itiraf etti. Özek ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve sevgili olduklarını da öne süren Çeltik, tutuklandı. Berfin'in durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Baba Yaşar Özek, "Kızımızın sevgilisi yoktu. Yalar söylüyor. En ağır ceza verilmesini istiyorum. Benim yavrumun hayatını karttı. Kendisinin de İnşallah hayatı kararır" dedi.





Casim Ozan Çeltik


Murat KARAMAN

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