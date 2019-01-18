Muharrem İnce, 24 Haziran'da seçimi kaybetti. O gece "Körkütük sarhoş olduğu" iddia edildi. Hatta bu yüzden Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'la birbirine girdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir'i istiyor.
Özkan'ın İzmir adaylığı gündeme gelince de derhal harekete geçti. En yakınındaki isim olan Aziz Kocaoğlu, Ankara'ya gitti. "Ben de adayım" dedi. CHP'de sarhoş kavgası alevlendi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, önce aday olmayacağını açıkladı. Ancak aday adaylarını görünce Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandı. Krize yolaçtı.
Kemal Bey'in gönlü Tunç Soyer'den yana.
Tunç Soyer
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir'i istiyor.
Özkan'ın İzmir adaylığı gündeme gelince de derhal harekete geçti. En yakınındaki isim olan Aziz Kocaoğlu, Ankara'ya gitti. "Ben de adayım" dedi. CHP'de sarhoş kavgası alevlendi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, önce aday olmayacağını açıkladı. Ancak aday adaylarını görünce Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandı. Krize yolaçtı.
Kemal Bey'in gönlü Tunç Soyer'den yana.
Tunç Soyer
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