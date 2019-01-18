Bugünkü
Takvim

'de sarhoş kavgası

İnce ile Özkan arasındaki ‘sarhoş’ tartışması izmir’e taşındı. İnce yanlısı , başkaldırdı. büyükşehir adayını açıklayamadı.

Sarhoş kavgası
, 24 Haziran'da seçimi kaybetti. O gece "Körkütük sarhoş olduğu" iddia edildi. Hatta bu yüzden Genel Başkan Yardımcısı 'la birbirine girdi.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir'i istiyor.

Özkan'ın İzmir adaylığı gündeme gelince de derhal harekete geçti. En yakınındaki isim olan , 'ya gitti. "Ben de adayım" dedi. 'de sarhoş kavgası alevlendi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, önce aday olmayacağını açıkladı. Ancak aday adaylarını görünce Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandı. Krize yolaçtı.


Kemal Bey'in gönlü Tunç Soyer'den yana.


Tunç Soyer

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCHP'de sarhoş kavgası
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri