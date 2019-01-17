Tehditname

Adnan Oktar ve grubuna, 11 Temmuz'da operasyon yapıldı. Örgütteki kadınlara "Kedicikler" diyen Oktar, 135 elamanıyla 36 ayrı suçtan tutuklandı. Çökertilen Adnan Oktar suç örgütünde çözülmeler başladı. Örgüt içerisideki "İmam Bacılar" grubunda yer alan kedicikler Beril Koncagül ve Çağla Teker itirafçı olup, etkin pişmanlıktan yararlandı. Koncagül ve Teker, örgütün işlediği kara para aklama, çocuklara cinsel istismar, şiddet, tehdit ve şantaj suçlarını anlattı. Koncagül ve Teker, tahliye edildi. Dosyadaki itirafçı sayısı 32'ye yükseldi. Daha önce de Ayça Pars, Fatih Doğan, Ece Koç, Serdar Dayanık ve Murat Develioğlu itirafçı olmuş ve tahliye edilmişlerdi.
İTİRAFÇI KORKUSU...
5 örgüt yöneticisinin daha itirafçı olacağı öğrenildi. Tutuklu Oktar'ın ve örgütün bazı üst düzey isimlerinin itirafçı olmamaları için tutuklu şüphelilere tehdit ve şantaj mektupları gönderdikleri iddia edildi.
3. KÖPRÜYÜ BİLMİYORDU
Karayoluyla Bursa'dan İstanbul'a getirilen Koncagül, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerken kendisine eşlik eden polise, "Boğaza bir köprü daha yapılmış" dedi. Bu ifade, örgütte oldukları sürede hayatları ve özgürlükleri kısıtlanan örgüt üyelerinin yaşamdan nasıl soyutlandığını gösterdi.
İtirafçı olan Çağla Teker ve Beril Koncagül, Bursa Cezaevi'nden tahliye edildi.
EMIR SOMER
İTİRAFÇI KORKUSU...
5 örgüt yöneticisinin daha itirafçı olacağı öğrenildi. Tutuklu Oktar'ın ve örgütün bazı üst düzey isimlerinin itirafçı olmamaları için tutuklu şüphelilere tehdit ve şantaj mektupları gönderdikleri iddia edildi.
3. KÖPRÜYÜ BİLMİYORDU
Karayoluyla Bursa'dan İstanbul'a getirilen Koncagül, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerken kendisine eşlik eden polise, "Boğaza bir köprü daha yapılmış" dedi. Bu ifade, örgütte oldukları sürede hayatları ve özgürlükleri kısıtlanan örgüt üyelerinin yaşamdan nasıl soyutlandığını gösterdi.
İtirafçı olan Çağla Teker ve Beril Koncagül, Bursa Cezaevi'nden tahliye edildi.
EMIR SOMER
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.