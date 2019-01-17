Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Zafer ancak onu isteyenleri çalışanların, emek verenlerin, mücadele edenlerin olacaktır. Hiçbir başarıya çiçeklerle bezenmiş yollardan gidilemeyecektir. Dava adamı inanç ve iman adamıdır. Sahte mürşitlerin sanal müritlerin varsı hezeyan içinde kıvransın. Bizim meselemiz vatandır, mili bekadır. Dedikoduyla geçirecektir vakit yoktur. Bekleyecek halde yoktur sürekli bir adım önde bulunacağız. Çünkü sorumluluğumuz ağırdır, bir atimiz vardır. Türkiye'nin aciliyet gerektiren sorunları vardır. Doğru siyasetin yapılması tarihi önemdedir. Halkın yanında olmak doğru tutumdur. Çıkarlarımızın akıntısına kapılmadık. Asla taviz vermeyeceğiz, asla vazgeçmeyeceğiz.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinden sonra Türkiye cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir. 9 Temmuz 2018 itibariyle yeni sistem resmen tesis edilmiştir.

Türkiye dünyada hükümet sistemi değişikliğini kaosa yol açmadan yapan nadir ülkelerden biridir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istiklal nişanesidir. Devlet ve siyaset hayatında hızlı karar almamın uyum ve iş birliğinin teminatıdır. Türkiye zincirlerinden kurtulmuştur.

"CUMHUR İTTİFAKI ŞAŞKINA ÇEVİRECEK"

31 Mart seçimlerinin hayati önemi var. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler hazırlık yapıyorlar. 31 martta cumhur ittifakı Türkiye'yi tuzak kuranları şaşkına çevirecektir. Uzlaşmamız 4 ayaklı stratejimizle 2 ana siyasi hedefimiz kapsamında varlık bulmuştur. Büyükşehir belediyeler dışındaki 51 il ve ilçe belediyelerinde adaylarımız yarışa girecektir. 712 belediye başkan asamızı milletimizin huzuruna çıkardık. Kalan 220 adayımızı önümüzdeki günlerde takdim edeceğiz.

'DÜŞMAN SEVİNDİRMEYİN, GEVŞEKLİK GÖSTERMEYİN'

31 Mart 2019'da düşman sevindirmeyin, gevşeklik göstermeyin. İllerinizde zaferleri müjdeleyin. Beka uğruna her fedakarlığı yapacağımızı aklınızdan çıkarmayın. Birkaç belediye daha alalım diye ilkelerimizi çiğnemedik.

"ZİLLETE HADDİNİ BİLDİRECEĞİZ"

Başaramazsak gök girsin kızıl çıksın, çalışacağı, ant olsun başaracağız. Teneke gürültüsü çıkaran soytarıları mahcup edeceğiz. Zaman milliyetçi ülkücü hareketindir. Zemin ise tüm Türkiye'dir. Hiç kimse davanın önünde üstünde davadan daha önemli değildir. Kibirlenmek, böbürlenmek, insana tepeden bakmak, dava arkadaşının düşmesini beklemek utanmazlıktır. Millet ne diyorsa ona kulak vereceğiz. Zillete ise haddini bildireceğiz. Boş tribünlere oynamayacağız. Hırslarımıza yenilmeyeceğiz.

Terör örgütlerini Kürtlerle ilişkilendirmek insanlık tarihi için ağır suçtur.

GÜVENLİ BÖLGE ÇIKIŞI

Suriye'nin kuzeyini kapsamına alan olaylara her gün yenisi eklenmektedir. Emperyalist iştah kabarmış, güney sınırlarımızda tehlikeli bir kumar oynanmaktadır. Terör örgütlerini Kürtlerle ilişkilendirmek vahim bir suçtur. İnanıyorum ki Kürt kardeşlerimiz Trump'ın tuzağına düşmeyecektir. Temennim 30 km'lik güvenli alanın hakimiyetimiz altında bulunmasıdır.

ABD, YPG/PKK'yı himaye altına almak, bu terör örgütlerini Kürt kardeşlerimizin temsilcisi saymak adına karanlık bir kampanyayı tedavüle sokmuştur.

İSRAİL DE İŞİN İÇİNDEDİR

Güvenli bölge tanımıyla kastedilmek istenen nedir? Rusya bu işin neresinde? ABD'nin güvenli bölgedeki payı ne olacaktır? Trump Kürtlere saldırmayın sözleri ile Türkiye'yi YPG'den uzak tutmak terörle mücadeleyi durdurmak niyetindedir. İsrail de işin içindedir. Güvenli bölgede terörle mücadele tavizsiz sürecekse diyecek bir şey yoktur. Stratejiyi biz kurmuşsak şartları biz belirlemişsek mesele yoktur.

Ancak ABD'nin yazdığı senaryoya kanıp terör örgütlerine göz yumacaksak herkesi uyarıyorum ki bugüne kadar yaptıklarımızın üzeri bir kalemde silinecektir. 20 millik derinliğe sahip olacağı söylenen güvenli bölge tanımı ile kastedilen nedir? Bu güvenli bölgede terör örgütleri bulunacak mıdır? Uçuşa yasak bölge planlaması var mıdır? Rusya bu işin neresindedir?

Türkiye ile ABD arasındaki temaslar her şeye açıktır. ABD Genel Kurmay Başkanı'nın neyi teklif ettiği yakın bir tarihte netleşecektir. Biz terörle mücadele sürecinde ön şartsız devlet ve hükümetimizin yanındayız. Süreç neyi gerektiriyorsa gerektirsin haklı davamızdan dönmemeliyiz.