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  • 17.01.2019 20:37

Son dakika: 'tan acı haber geldi

'ın Çağlayancerit ilçesinde bir kişi çığ altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri, çığ altında kalan kişinin cesedine ulaştı. Yapılan incelemede cesedin ’ya ait olduğu belirlendi.

Seferber olmuşlardı! Acı haber geldi

Alınan bilgiye göre, kırsal Akdere Mahallesi Keklicek mevkisinde yaşayan Bayram Sakallı'nın üzerine, evinin su hattını kontrol etmeye gittiği sırada çığ düştü.

Oğlunun ihbarı üzerine bölgeye , sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kar nedeniyle kapalı olan mahalle yolu da iş makinesiyle açılmaya çalıştı.

Yaklaşık 100 kişi de kurtarma çalışmalarına katılmak üzere, kazma ve küreklerle yaya olarak iş makinesinin ardından bölgeye ilerledi.

ÇIĞ ALTINDA KALAN KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
'ın Çağlayancerit ilçesinde arama kurtarma ekipleri, çığ altında kalan kişinin cesedine ulaştı. Yapılan incelemede cesedin 'ya ait olduğu belirlendi.

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