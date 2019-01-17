İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye sınırından yasa dışı yollarla uyuşturucu hap geçirildiği ihbarı üzerine bir otomobili takibe aldı.
Sınıra yakın bölgede durdurulan araçta yapılan aramada, yedek lastik içine gizlenmiş 70 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Otomobildeki Suriye uyruklu A.G. gözaltına alındı.
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