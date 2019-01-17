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  • 17.01.2019 20:29

'da 70 bin hap ele geçirildi

'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilin yedek lastiğinde 70 bin hap ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Sınıra yakın bölgede durduruldu! Hepsi aracın içinden çıktı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınırından yasa dışı yollarla hap geçirildiği ihbarı üzerine bir otomobili takibe aldı.

Sınıra yakın bölgede durdurulan araçta yapılan aramada, yedek lastik içine gizlenmiş 70 bin hap ele geçirildi.

Otomobildeki Suriye uyruklu A.G. gözaltına alındı.

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