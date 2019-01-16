Edirne'de Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde iddiaya göre bir öğrencinin 85'lik notu sisteme 25 olarak girildi. Bunun üzerine Öğretim Üyesi Dr. Cengiz Fedakar, Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan'a bir yazı gönderdi. Öğrencinin mağdur olmaması için notunun düzeltildiğini bildirdi. Hunkan ise öğrencinin sınav kağıdının gönderilmesini istedi. Fedakar da yazdığı cevapta; bölüm başkanının mevzuatta olmamasına rağmen öğrencinin sınav kağıdının istenmesinin işi uzatacağını belirtti. Öğrencinin mağdur olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine ikili yazışmalarda birbirine girdi. Cengiz Fedakar da adliyeye gitti. "Bana hakaret etti" dediği Soner Hunkan'ı şikayet etti. Hunkan ise konuyla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi.
- Güncel
- 16.01.2019
- Gazete
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